В кинотеатрах Екатеринбурга с 19 октября начнется показ «Анатомии падения»

В Екатеринбурге с 19 октября кинопрокатная компания «Про:взгляд» и «Кино-Театр.Ру» запустят в прокат новый французский драматический триллер «Анатомия падения». Фильм будет показан на английском и французском языке с русскими субтитрами.

Картина рассказывает историю о загадочной гибели мужа немецкой писательницы Сандры Войтер, которая становится главной подозреваемой в его смерти, а их незрячий сын Даниэль — единственным свидетелем. Зал суда превращается в место не только для рассмотрения дела, но и разбором отношений супругов, состоящих из аудиозаписей их ссор и переживаний.

«Вы можете рассматривать фильм как типичный детектив с поиском ответа на вопрос "Кто это сделал?". Мне было интересно использовать судебный процесс по делу об убийстве как предлог, помогающий вскрыть отношения в семье, где есть общий ребенок, но нет общего языка»,— отметил режиссер фильма Жюстин Трие.

«Анатомия любви» — обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2023 года. Во Франции фильм посмотрели более 1 млн зрителей. Он стал претендентом на премию «Оскар» по четырем номинациям: «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая женская роль».

Елена Медведева

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