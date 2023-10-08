В Ярославле полиция нашла мужчину, который поджег венок на Вечном огне

В Ярославле сотрудники полиции задержали 46-летнего мужчину, который сегодня поджег венок в чаше «Вечного огня». Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля Фото: пресс-служба мэрии города Ярославля

В полиции рассказали, что сообщение в полицию поступило в 16:10. Мужчина поместил венок в чашу «Вечного огня» с целью его поджога. На место прибыл наряд полиции и задержал мужчину, тот был доставлен в ОМВД по Кировскому району.

«По данному факту организовано проведение проверки. Гражданин передан работникам специализированной бригады скорой медицинской помощи. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке»,— говорится в сообщении УМВД.

Алла Чижова