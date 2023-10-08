ХК «Автомобилист» выиграл гостевой матч у «Нефтехимика» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил в овертайме «Нефтехимик», занимающий последнее место в Восточной конференции КХЛ. Матч прошел в Нижнекамске на «Нефтехим-Арене» и закончился со счетом 2:3 ОТ (1:1; 0:0; 1:1; 0:1).

Первый период начался спокойно с несколькими бросками от гостей из Екатеринбурга. После пяти минут нижнекамцы местами перехватили инициативу. На восьмой минуте воспользовавшись большинством (штраф получил Ярослав Трофимов «Автомобилист») игрок ХК «Нефтехимик» Андрей Белозеров забросил первую шайбу. Гости ответили серией атак и забили ответный гол (отличился Стефан Да Коста).

Во втором периоде игроки «Автомобилиста» были активнее. На 13 минуте удалили игрока «Нефтехимика» за подножку. Преимущество 5 на 4 ХК «Автомобилист» не смог превратить в забитую шайбу, хозяева отстояли меньшинство и дальнейший период, благодаря игре нижнекамского голкипера Филиппа Долганова. В последние две минуты екатеринбуржцы заработали третий штраф за матч и успешно отбились от соперника.

Третий период начался с продолжения игры 4 на 4, так как за полминуты до конца второй части встречи был оштрафован Никита Сетников «Нефтехимик» за оскорбление судей.

Через 30 секунд третьего периода штраф получил еще один игрок хозяев. «Автомобилист» в положении 5 на 3 забил первым же броском (забросил Брукс Мэйсек). На пятой минуте ХК «Нефтехимик» в большинстве забил ответный гол: дублем у хозяев отметился Андрей Белозеров. Гостям из Екатеринбурга не хватило Никиты Трямкина, удаленного за блокировку.

В большинстве 4 на 3 за две минуты до конца дополнительного времени ХК «Автомобилист» забросил решающую шайбу (отличился Алексей Бывальцев).

Следующий матч ХК «Автомобилист» проведет 10 октября в Уфе против «Салавата Юлаева».

Александр Стародумов

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