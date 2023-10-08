Житель Первоуральска скончался возле больницы, его тело пролежало несколько дней

В Первоуральске (Свердловская область) 84-летний житель скончался возле больницы, куда обращался за помощью, его тело пролежало на улице несколько дней, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Пенсионер обратился в больницу с жалобами на здоровья. Но спустя несколько часов его отправили домой. Выйдя из медицинского учреждения, пенсионер на тропинке вблизи медицинского учреждения упал и впоследствии скончался. «Прокуратура Первоуральска организовала проведение проверки в связи с поступившей информацией, в том числе через СМИ, о возможных нарушениях при оказании медицинской помощи 84-летнему местному жителю»,— сообщили в пресс-службе.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе процессуальной проверки по факту смерти пенсионера. По данным СК, мужчину доставили доставили в приемный покой на автомобиле скорой медицинской помощи. Следователи начали проверку.

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