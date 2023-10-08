«Все готовятся именно к наземной операции ЦАХАЛа»

Глава Минобороны Израиля отдал распоряжение готовиться к эвакуации из населенных пунктов вблизи границы с Ливаном. На юге Израиля продолжаются бои с силами «Хамас». Большая часть территорий, куда ранее проникли сотни боевиков движения, зачищена. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила о переходе страны в состояние войны. Общее число жертв с обеих сторон приближается к 1 тыс. человек, раненых — свыше 4 тыс. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич рассказал о происходящем в Израиле ведущей Ирине Меркуловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters Фото: Fadi Amun ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL NO RESALES. NO ARCHIVES, Reuters

— Премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что завершается первый этап вытеснения боевиков с территории Израиля. Удалось ли армии восстановить контроль над этими районами?

— В целом контроль восстановлен в том смысле, что армия обороны Израиля находится во всех населенных пунктах, прилегающих к сектору Газа. Но при этом считается, что там еще находятся ячейки террористов, которые скрываются и могут в любой момент совершить теракт.

Так, например, поступило сообщение о том, что в районе Эшколь было подозрение на террористический акт, и это привело к приостановке эвакуации жителей поселка. Эта информация проверяется.

В любом случае в течение дня появлялись новости о том, что бойцы армии обороны Израиля входят в столкновения с боевиками «Хамаса», они уничтожаются или отступают, и таким образом происходит перманентная зачистка.

С одной стороны, везде есть солдаты, но сказать, что полностью контроль восстановлен над всей территорией Израиля, к сожалению, пока невозможно.

— Жителей сейчас готовят к эвакуации на севере, вблизи границы с Ливаном. Что происходит там?

— Действительно утром были сообщения о перестрелке, в частности, сообщалось о том, что армия обороны Израиля произвела артиллерийский залп по Южному Ливану в ответ на запуск минометного снаряда. Пресс-служба армии сначала подтвердила информацию, заявив, что ЦАХАЛ готов к любым сценариям развития событий. Потом произошли какие-то, видимо, изменения в армейском понимании произошедших событий, и это начали отрицать.

В любом случае там происходят перестрелки, и руководства местных советов готовят списки на эвакуацию. В принципе, к сожалению, для израильтян это достаточно привычный сценарий. Проводятся специальные совещания по оценке оперативной ситуации в тылу, соответственно, куда будут люди переезжать, какое будет безопасное расстояние. То есть, собственно говоря, происходит оценка, до какой территории могут добивать ракеты «Хезболлы» в случае, если она присоединится к действиям боевиков «Хамаса».

— Израиль официально объявил состояние войны, введен в действие параграф «40 алеф». Что это означает практически?

— Я читал этот документ, написан он крайне канцелярским языком. Это, в общем-то, часть основного закона государства в разделе «Правительство», где говорится о том, какими должны быть действия страны в случае навязывания ей войны.

По большому счету, имеется в виду, что отныне инициатива переходит к военным, то есть они будут только отчитываться перед политическим руководством о совершенных действиях, а не запрашивать право на их совершение.

— То есть армия получила полную свободу действий?

— Да, это война.

— Будет ли наземная операция армии Израиля?

— Ранее утверждалось, что такая возможность есть. По мнению абсолютно всех аналитиков, которые озвучивают свою позицию в медиа, альтернативы для проведения сухопутной операции просто нет, если Израиль намерен полностью покончить с группировкой «Хамас».

Так что в том или ином виде сухопутная операция потребуется, для этого продолжается призыв резервистов, которые дислоцируются как на юге, так и на севере. Собственно говоря, все готовятся именно к наземной операции.

— Как Израиль будет решать проблему заложников?

— Премьер-министр назначил бригадного генерала запаса Галя Хирша уполномоченным по делам пленных и пропавших без вести, он станет координировать работу государственных ведомств по освобождению пленных.

Израиль также обратился к Египту с просьбой в помощи освобождения граждан, захваченных боевиками. То есть шла речь о том, что в первую очередь пытаются освободить детей и пожилых. Кроме того, нужно иметь в виду, что, по разным оценкам, треть, а то и больше, заложников имеет второе гражданство.

Дело в том, что очень многие израильтяне в последние годы или получали европейское гражданство, или являются, например, выходцами из России. Соответственно, по мере понимания, кто именно находится в плену, будут связываться и со странами второго паспорта для того, чтобы проводить скоординированную политику.

— СМИ сообщают, что жители Тель-Авива скупают продовольствие и воду, в некоторых магазинах уже опустели полки. Что в городе сейчас происходит?

— Честно говоря, я был в магазине несколько часов назад, абсолютно все есть в ассортименте, просто людей на улицах чуть меньше. Кроме того, появились слухи о том, что якобы все израильтяне уезжают, но на самом-то деле, скорее, огромное количество людей возвращается для прохождения резервистской службы. И в принципе в Израиле принято в такие дни находиться в стране, дома, с родными.

Так что никаких перебоев с подачей воды, с продажей продовольствия не наблюдается. Единственное отличие от обычного дня в том, что людей на улицах, конечно, существенно меньше, это правда.

— А меры безопасности в городе дополнительно усилены?

— Да, безусловно. Полиция находится в городе, кроме того, Тель-Авив — это город, который достаточно проверяется с помощью видеокамер, то есть происходит постоянный мониторинг.

Надо сказать, что в свете последних терактов уже не первый месяц обсуждаются возможности послаблений в процессе выдачи разрешений на оружие мирным жителям. Судя по всему, после произошедшей трагедии эти действия будут продолжены, и, видимо, народ будет вооружаться.

— Как мобилизация идет? Звучали сообщения, что некоторые резервисты просто физически не могут доехать до места сбора, так как транспорт не ходит.

— Вы знаете, в соцсетях сейчас очень много сообщений о том, что люди готовы подвозить резервистов в случае необходимости. Кроме того, в Израиле очень распространен так называемый Hitchhiking, то есть, как правило, водители готовы бесплатно подвозить сограждан, если их об этом просят. И в эти дни это снова вошло если не в моду, то в практику.

Вместе с тем действительно есть некие проблемы, перебои в этом отношении, но в целом прибытие на места проведения военной службы происходит в основном вовремя. Страна все-таки небольшая, это не российские расстояния. Здесь 600 км с юга на север и 100 км в самом широком месте с запада на восток, так что в целом добраться можно.

Дело в том, что в Израиле обычно, когда проходит, например, военная операция, а не война, то в ней в основном участвуют резервисты. Это люди, которые прошли уже трехлетнюю военную службу и затем ежегодно собираются на тренировки, соответственно, они являются сплоченным, понятным коллективом.

Во время военных операций именно они в первую очередь составляют костяк боевых групп. Кроме того, например, сегодня была новость о том, что авиакомпания Israir Airlines существенно сокращает количество авиаперелетов именно по той причине, что пилоты уходят на резервистскую службу в армию обороны Израиля.

— Кстати, какая ситуация в аэропорту имени Бен-Гуриона? Были сообщения, что сотни людей штурмуют стойки, желая покинуть Израиль.

— Есть некая проблема с иностранными авиакомпаниями, которые сокращают количество рейсов. Я сегодня специально проверял сервисы бронирования билетов — улететь достаточно легко можно было по всей Европе.

Есть проблема у людей, которые не могут добраться до Израиля, потому что иностранные авиакомпании делают посадку на Кипре.

Надежно, как утверждается, работает только национальная авиакомпания El Al, которая пока совершает рейсы.

Соответственно, проблема скорее с прилетом. Но по мере того, как будет сокращаться количество прилетающих самолетов иностранных компаний, естественным образом просто не станет бортов, на которых улететь. Поэтому я думаю, что в ближайшие дни такая проблема будет, но, опять же, все зависит от того, когда иностранные перевозчики сочтут для себя полет в аэропорт Бен-Гурион безопасным.

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