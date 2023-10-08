В Татарстане горела электроподстанция
Электроподстанция горела в Новошешминском районе у села Слобода Архангельская в воскресенье, 8 октября, проинформировало ГУ МЧС по Татарстану.
Сообщение о пожаре поступило в 09:58. Горело масло. Подстанцию обесточили. Огонь тушили из четырех стволов при помощи «пенной атаки». Были задействованы 29 человек пожарной охраны и девять единиц техники.
В 11:14 открытое горение было ликвидировано. Площадь пожара составила 20 кв. м.
По данным МЧС, пострадавших нет. Пожар также не сказался на электроснабжении жилого фонда и социально значимых объектов.
Причину пожара выяснят дознаватели.