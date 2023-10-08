Петербургская школа олимпийского резерва закупит велосипеды на 3,6 млн рублей

Петербургская школа олимпийского резерва №2 определила подрядчика, который закупит для нее 18 велосипедов BMX за 3,6 млн руб., следует из публикации на портале госзакупок.

Победителем аукциона стало ООО «Дом ИК». В техническом задании говорится, что поставщик должен приобрести 18 профессиональных велосипедов стоимостью 197,5 тыс. руб. каждый, которые могут выдерживать сильные нагрузки. Подрядчик поставит велосипеды до 1 декабря 2023 года.

«Дом ИК» основана в Петербурге в 2016 году. В 2022 году выручка компании составила 3,6 миллиона рублей, а чистая прибыль 16 тысяч рублей. Всего «Дом ИК» заключила 56 государственных контрактов на общую сумму 12,3 миллиона рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте