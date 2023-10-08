В Москве умер бывший участник группы «Руки вверх»

Джазовый пианист Владимир Капырин, известный в том числе как участник группы «Руки вверх», умер в Москве на 37-ом году жизни, сообщает ТАСС.

5 октября тело музыканта обнаружил его отец в квартире на Ельнинской улице. Признаков насильственной смерти на нем не нашли. Причина смерти устанавливается.

Сообщение о смерти сына также опубликовал на своей странице «ВКонтакте» Дмитрий Капырин. Он заявил, что пианист «был зверски убит». Он рассказал журналистам, что у сына был конфликт с неизвестными ему людьми и ему угрожали.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. В течение нескольких лет гастролировал с Сергеем Жуковым, исполняя клавишные партии в группе «Руки вверх». Сотрудничал также с квартетом Алексея Кузнецова, группой «Харизма», был участником группы Jazzmobile.

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