Краевые власти планируют завершить строительство 19 автодорог к 2026 году

На строительство автодорог в Прикамье в течение трех лет планируется направить 34,8 млрд руб. краевого бюджета. Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту закона о региональном бюджете на 2024–2026 годы. К 2026 году предполагается завершить возведение 19 дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Среди приоритетных объектов дорожного строительства в записке указаны следующие: переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на ул. Углеуральской и Вишерской — это позволит жителям Кировского и Дзержинского районов быстрее добираться до центра города, а также снизит транспортную нагрузку центральных дорог.

Также в числе приоритетных значатся проезжие части по ул. Крисанова (от шоссе Космонавтов) до ул. Пушкина и ул. Карпинского то ул. Мира (до шоссе Космонавтов). Планируется, что дорога свяжет Индустриальный район с центральным планировочным районом города.

В результате долю протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения края планируется увеличить с 65,43% в 2023 году до 71,78% в 2026-м. Будут продолжены работы по строительству и реконструкции 20 начатых объектов с вводом а эксплуатацию за пределами трехлетнего периода.