Минобороны предложило лишить Северный флот статуса стратегического объединения

Минобороны РФ подготовило законопроект, которым предлагается лишить Северный флот статуса межвидового стратегического территориального объединения, сообщает ТАСС.

Соответствующий проект указа президента РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, документ предполагает, что четыре региона Северо-Западного федерального округа, которые входят в Северный флот — Республика Коми, Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный округ — войдут в Ленинградский военный округ.

В пояснительной записке отмечается, что документ подготовлен в рамках решения президента от 23 июня 2023 года № Пр-1255 о непосредственном подчинении флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом.

В декабре 2022 года году министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости создания в 2023 году двух межвидовых стратегических территориальных объединений вооруженных сил — Московского и Ленинградского военных округов. Он объяснял необходимость таких мер «стремлением НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ». В 2010 году эти округа были ликвидированы, вместо них был создан Западный военный округ. В него вошли упраздненные округа, а также Северный и Балтийский флоты.

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