Жителя Ижевска будут судить за продажу «жучков»

В Удмуртии будут судить 25-летнего жителя Ижевска за покупку с целью перепродажи записывающих звук и фиксирующих местоположение GPS-трекеров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. Его обвиняют в преступлении по ст. 138.1 УК РФ (незаконные приобретение и сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие считает, что с января по июль 2023 года мужчина незаконно заказал в интернете GPS-трекеры с функцией негласного получения и регистрации акустической информации и беспроводной передачи данных о местоположении. После этого он разместил в интернете объявление и продавал устройства.

Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Ижевска для рассмотрения по существу. За совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.