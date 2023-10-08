В Сочи на FTT-2023 пригласили представителей более 10 стран

В Сочи в форуме туристических территорий (FTT-2023) примут участие представители бизнеса и органов власти из более чем десяти стран. Всего в мероприятии будут участвовать свыше 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Спикерами на кейс-сессии станут представители бизнеса из Турции, Китая, Саудовской Аравии, Катара, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Ирана и других стран. В главных сессиях форума будут участвовать замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, замминистра промышленности и торговли России Михаил Иванов, исполнительный директор корпорации ТУРИЗМ.РФ Сергей Красноперов и замгендиректора КАВКАЗ.РФ Николай Гончаров.

Форум туристических территорий пройдет на Курорте Красная Поляна с 9 по 13 октября. В деловой программе будут обсуждаться стратегия и реализация запуска отечественных проектов на инвестиционно-привлекательных территориях, основные тренды туриндустрии, а также проекты по увеличению номерного фонда коллективных средств размещения. Кроме того, участники и эксперты разберут перспективные бизнес-модели в индустрии гостеприимства, горнолыжных курортов, национальных и проектов в сфере развлечений и искусственного интеллекта.

Татьяна Ручкина

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