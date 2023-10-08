Армия обороны Израиля нанесла удар по военным штабам боевиков в секторе Газа

Армия Израиля атаковала три оперативных штаба террористических организаций в секторе Газа, следует из заявления израильских военных, которое приводит Times of Israel. Один штаб принадлежит палестинскому движению «Хамас», два других — «Исламскому джихаду» (запрещен в РФ).

Израильская армия также утверждает, что военно-морские подразделения уничтожили десятки палестинских террористов, пытавшихся проникнуть на территорию Израиля по морю и совершить теракты в стране. Среди убитых — двое палестинцев, проникших в Израиль через пляж Зиким на границе с сектором Газа.

Вчера, 7 октября, утром бойцы «Хамаса» начали ракетный обстрел территории Израиля. Боевики зашли в израильские населенные пункты и захватили заложников. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию в секторе Газа. По последним данным, число погибших от атак «Хамаса» в Израиле достигло 600, еще 750 человек пропали без вести. Сегодня военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в «состояние войны» и о начале крупных военных операций.

В секторе Газа от атак со стороны израильской армии погибли, по данным палестинского Минздрава, 313 человек, еще 1,9 тыс. человек пострадали. По данным ООН, около 20 тыс. жителей покинули свои дома в Газе из-за боевых действий. Израильская армия также объявила об эвакуации мирных жителей в приграничных районах.