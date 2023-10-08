Ближневосточные фондовые биржи отреагировали падением на боевые действия между Израилем и сектором Газа

Работающие сегодня, в воскресенье 8 октября, фондовые биржи стран Ближнего Востока отреагировали на начавшиеся днем ранее боевые действия между Израилем и сектором Газа резким снижением ключевых индексов. Индекс крупнейших компаний Тель-Авивской фондовой биржи TA-35 упал на 7% — максимум за последние три года. Египетский фондовый индекс EGX30 упал на 5%, саудовский Tadawul All Share — на 1,5%, торги на Палестинской фондовой бирже были приостановлены после того, как ее индекс Al-Quds снизился на 2%.

По мнению экспертов, озабоченность инвесторов вызвана высокой неопределенностью из-за масштабных боевых действий, которые могут отразиться не только на самом Израиле, но и на всем ближневосточном регионе. «Внутренние противоречия в израильской политической системе будут влиять на настроения инвесторов, пока будут идти боевые действия,— цитирует агентство Bloomberg стратегического аналитика дубайской инвесткомпании Tellimer Хаснейна Малика.— Но вся эта ситуация также повышает риски и для региона в целом».

Евгений Хвостик