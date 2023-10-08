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Коммерсантъ FM
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Сальдо о сообщениях об убитых в Снигиревке: не доверять им нет оснований

Владимир Сальдо прокомментировал информацию о расстреле 22 мирных жителей Снигиревки в Николаевской области Украины в своем Telegram-канале. Политик отметил, что «не доверять этой информации нет оснований».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сегодня, 8 октября, «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщило о массовом расстреле жителей украинского города Снигиревка. По словам источника, убийство произошло 13 сентября, его совершили члены «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация).

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов»,— сказал собеседник «РИА Новостям». Среди нападавших был член «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация) Евгений Караван 1990 года рождения, заявил источник агентства.

Господин Сальдо утверждает, что в Снигиревке подобная расправа над мирным населением уже случалась. «В ноябре 2022 года члены украинских вооруженных формирований убили более 20 граждан, заподозренных в симпатиях к России»,–– сообщил господин Сальдо.

Владимир Сальдо в сентябре 2022 года, после референдума о присоединении Херсонской области к России, заявил о вхождении двух районов Николаевской области — Снигиревского и Александровского — в состав РФ. Там проводилось голосование в рамках референдума. По данным «РИА Новости», Снигиревский район сейчас контролирует Украина.

Что происходит после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александра Горошилова

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