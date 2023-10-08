Агропромышленный комплекс «Красава» сменил руководителя

В ООО «Агропромышленный комплекс “Красава”» (создано на базе бывшего совхоза «Верхнемуллинский»), которое реализует инвестпроект по строительству молочно-товарного комплекса в Пермском районе, сменился руководитель. Николай Касеев, занимавший должность генерального директора компании с 2016 года, покинул пост. По данным «СПАРК-Интерфакс», с 4 октября временно исполняющим обязанности гендиректора АПК значится Павел Шехерев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АПК «Красава» владеет имущественным комплексом бывшего ФГУП «Племзавод „Верхнемуллинский“». В марте 2015 года компания приобрела на торгах принадлежавшие ФГУП земельные участки на праве аренды, здания и сооружения, продуктивный скот и прочие активы. Сельскохозяйственный имущественный комплекс расположен на трех земельных массивах: на территории Кондратовского и Гамовского сельских поселений (5,5 тыс. и 4,4 тыс. га соответственно) и в Перми (433,6 га).