Делегация РПЦ из Прикамья побывала в Иерусалиме

Паломническая группа из Пермского края во главе с архиепископом Соликамским и Чусовским Зосимой побывала в Иерусалиме, сообщает отдел внешних церковных связей Московского патриархата. Группа прибыла туда для освящения в храме Гроба Господня иконы Господа Вседержителя, написанной в Иерусалиме. 6 октября пермскую делегацию принял в малом тронном зале Иерусалимской Патриархии Патриарх Иерусалима и всей Палестины Феофил III.

Во встрече также участвовал российский посол в Израиле Александр Викторов. После встречи пермская делегация проследовала в храм Гроба Господня, где была освящена икона Спасителя. В дальнейшем этот образ планируется передать в дар Соликамскому Красносельскому Иоанно-Предтеченскому женскому монастырю.