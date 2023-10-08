Бастрыкин запросил доклад об угрозе обрушения дома в Севастополе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки сведений о ненадлежащем обслуживании управляющей компанией «Центр» многоквартирного дома в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Многоквартирный дом по улице Бастионной был введен в эксплуатацию более 60 лет назад. В результате самовольного переустройства первого этажа была повреждена несущая стена, что создало угрозу обрушения здания. Кроме того, подъезды не ремонтируются, а пенсионеры и люди с ограниченными возможностями испытывают трудности при передвижении из-за ям и трещин на асфальте вблизи дома. Жители обращались в обслуживающую организацию, но безрезультатно.

В ГСУ СК России по Крыму и Севастополю организована процессуальная проверка. Глава СКР поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства.

Татьяна Ручкина

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