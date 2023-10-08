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В Екатеринбурге возле Ново-Свердловской ТЭЦ произошло смертельное ДТП

В Екатеринбурге возле Ново-Свердловской ТЭЦ произошло смертельное ДТП с двумя иномарками. По данным портала Е1, там лоб в лоб столкнулись автомобили Opel и Ford, водитель Opel погиб. Женщина, которая вела Ford, доставлена в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

Фото: Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Госавтоинспекции Екатеринбурга заявили, что еще устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло на дороге на ТЭЦ. «Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям транспортных средств о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, соблюдать скоростной режим и правила маневрирования»,— прокомментировали в ГИБДД.

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