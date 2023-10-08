Более 9 тысяч человек в Ленобласти остались без электричества из-за непогоды

Штормовой ветер привел к отключению электричества в домах Ленинградской области — без него остались 8 октября около 9 тысяч человек, сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

Причиной стали обрывы линий электропередач. Пик отключений пришелся на 10 утра. Аварии произошли в Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Всеволожском районах области. Над устранением нарушений работают 110 бригад энергетиков. Задействовано 112 единиц техники и восемь резервных источников электроснабжения мощностью от 160 кВт до 670 кВт.

С 20 часов 7 октября нет электричества в деревне Гостилицы Ломоносовского района, как стало известно 47news. Там также идут ремонтные работы.