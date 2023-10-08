«Зенит» обыграл «Сочи» в выездном матче РПЛ

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Сочи» в гостевом матче Российской премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:0 в пользу петербуржцев.

Уже на девятой минуте бразильский полузащитник Клаудиньо открыл счет. Следующий мяч закатил в ворота сочинцев нападающий Касьерра на 30-ой минуте.

По итогам матча «Зенит» вышел на третье место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. «Сочи», набрав 6 очков, занимает последнюю, 16 строчку таблицы.

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