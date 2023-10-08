Тюменская прокуратура начала проверку из-за избиения шестиклассника в школе

Прокуратурой Тюменской области организовала проверку после избиения шестиклассника в школе №94, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, информация об избиении появилась в СМИ. Сейчас прокурору поручено провести проверку исполнения школой требовании закона об обеспечении безопасных условии для учеников. Свою проверку проводят и полицейские, но окончательное решение еще не принято.

Как сообщало издание Nashgorod.ru со ссылкой на отца потерпевшего мальчика, между ним и девочкой из параллельного класса произошел конфликт. Через какое-то время девочка пожаловалась на него другим ученикам, вследствие чего и произошла драка. По словам отца, у мальчика сломан нос, диагностирована закрытая «черепно-мозговая травма», а также имеются многочисленные гематомы.

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