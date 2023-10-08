Библиотечно-культурный центр «Нота» на улице Косыгина откроют в ноябре

В Красногвардейском районе в ноябре откроется библиотечно-культурный центр «Нота», сообщили в пресс-службе администрации района.

Книжный фонд библиотеки насчитывает более 90 тыс. издания. Посетители библиотечного центра смогут испытать на себе современные технологии: здесь будет действовать автоматизированный поиск книг. Маршрут до нужного стеллажа будет построен в телефоне с помощью технологии дополненной реальности. Любители поэзии смогут увидеть цвет настроения стихотворения, которое читают — стены будут окрашиваться цветным освещением при помощи нейросети.

БКЦ «Нота» закрыли на ремонт 17 октября 2022 года. Тогда администрация анонсировала его обновление. В создании обновленных пространств библиотеки участвовали художники Виктор Кудряшов и Александр Якунин.

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