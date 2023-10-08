«Машиностроитель» наказали за непредставление информации производителю ракет

В Прикамье вступило в силу решение арбитражного суда об административном наказании АО «Пермский завод «Машиностроитель». Как следует из материалов дела, оборонное предприятие привлекли к ответственности по достаточно «экзотической» ст. 14.6.1 КоАП РФ («Непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу»). В решении суда отмечается, что пермское предприятие сотрудничает с кировским производителем зенитных ракет АО «ВМП «Авитек». В 2022 году последнее получило гособоронзаказ на изготовление изделий 9М330. Из открытых источников следует, что речь идет о ракетах для зенитно-ракетного комплекса «Тор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В решении Арбитражного суда Пермского края указывается, что пермский завод участвует в производстве этих изделий. 28 сентября прошлого года «Авитек» направил «Машиностроителю» письмо с просьбой направить расчетно-калькуляционные материалы на производимую пермским предприятием номенклатуру. Они должны были содержать согласованную с Минобороны фиксированную стоимость изделий на 2022-2023 годы и прогнозную на будущий год. Пермское предприятие в установленные законом сроки информацию о ценах не представило, после чего Нижегородское УФАС оштрафовало «Машиностроитель» на 150 тыс. руб. Пермский завод с решением антимонопольного органа не согласился, предприятие попыталось обжаловать в арбитражном суде. Промышленники указывали, что военное представительство долгое время не согласовывало расчеты, кроме того, проблемы возникли с другим предприятием, которое участвует в производстве изделий ФКП «Пермский пороховой завод».

Стоит отметить, что в ходе судебного заседания «ВМП «Авитек» просило не наказывать партнеров из Перми. В итоге Арбитражный суд Пермского края частично изменил решение ФАС, наказав «Машиностроитель» предупреждением. Антимонопольный орган попытался обжаловать это решение в апелляции, которая оставила его без изменений. В решении первой инстанции указывается, что вопрос о цене на продукцию никакого влияния на исполнение гособоронзаказа не оказал.