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Опубликовано видео убийства пермского бизнесмена

Появилась видеозапись, на которой запечатлено убийство пермского предпринимателя Александра Лукова. Видео последних минут жизни бизнесмена опубликовало «КП-Пермь».

Фото: Источник фото - видео с места преступления, «КП-Пермь»

Фото: Источник фото - видео с места преступления, «КП-Пермь»

Как видно на записи, Александр Луков выходит из синего Porsche возле своего бара на ул. Первомайской в Перми и заходит внутрь бара. Через несколько минут за ним в заведение входит мужчина в серой куртке и капюшоне. Вскоре предприниматель выбегает из бара и падает на землю. Следом появляется незнакомец и проходит мимо упавшего Александра Лукова.

Напомним, 5 октября вечером бизнесмен был убит возле своего бара на ул. Первомайская, когда вечером приехал к нему и едва успел выйти из авто. Злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, смертельно ранив бизнесмена. Преступнику удалось скрыться.

Согласно открытым данным, господин Луков выступал учредителем двух юридических лиц – ООО «Лодочка» (зарегистрировано по адресу: ул. Первомайская, 14, занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО "Аспект-Профит" (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа). Бар, возле которого совершено преступление, расположен на железнодорожной станции «Молодежная» (Орджоникидзевский район).

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