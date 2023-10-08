В Магнитогорске лишенный прав мотоциклист погиб в ДТП

Сотрудники ГИБДД Магнитогорска устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. Погиб 32-летний мотоциклист, сообщает УГИБДД по Челябинской области.

Авария произошла 7 октября в 20:10 на улице Светской Армии. По предварительным данным, водитель мотоцикла Honda sc50 выехал на запрещающий сигнал светофора и врезался во встречный автомобиль Daewoo под управление 26-летнего горожанина.

В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался в больнице. В мае 2023 года он был лишен водительских прав за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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