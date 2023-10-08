В Красногвардейском районе благоустроили набережную Лубьи

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга открылось новое общественное пространство площадью почти 3 га, в которое входит набережная реки Лубьи, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Евгения Разумишкина.

По предложение местных жителей его назвали сад «Времена года»: здесь высажены растения, характерные для каждого сезона. Сад расположен рядом с домом 87 по Шоссе Революции. Благоустройство всего участка провели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», благоустройство набережной Лубьи прошло в рамках комплексного благоустройства малых рек в Красногвардейском районе.

Общественное пространство включает в себя зоны отдыха для взрослых и детей, а также набережную Лубьи со смотровыми площадками. В течение осени здесь высадят более 250 деревьев и 30 тыс. кустарников. Необычным элементом дизайна стал синий асфальт, которым покрыли пешеходные дорожки.

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