В Свердловской области простились с погибшим на СВО бойцом из отряда «Ахмат»

В Серовском городском округе (Свердловская область) простились с 42-летним Захаром Стояловым, который погиб на специальной военной операции (СВО), сообщили в администрации городского округа.

По данным администрации, раньше мужчина работал в 14-м цехе Серовского механического завода прессовщиком гидропресса. В августе 2023 года заключил контракт с Министерством обороны. На СВО он находился в составе отряда «Ахмат». «Погиб 23 сентября 2023 года при выполнении боевых задач в Донецкой Народной Республике»,— сообщили в администрации.

Прощание с Захаром Стояловым прошло 7 октября в Серове.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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