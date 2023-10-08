В Левашово погиб человек в результате пожара в частном доме

Вечером 7 октября в Выборском районе Санкт-Петербурга загорелся двухэтажный частный дом. В результате пожара погиб один человек, сообщили в Telegram-канале «Оперативный МЧС Петербурга».

Сообщение о пожаре поступило 7 октября в 22:17. Горел второй этаж частного двухэтажного дома по адресу: поселок Левашово, проспект Карпова, д.35. В 23:28 пожар был потушен силами МЧС. В тушении были задействованы три пожарных машины и 15 человек.

Один из жильцов дома погиб. Еще одного доставили в больницу, подробности о его состоянии не сообщаются.

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