В УК «Удмуртский машиностроительный кластер» сменился руководитель

Новым директором АО «УК "Удмуртский машиностроительный кластер"» назначен Алексей Харыбин. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев. По словам министра, новому руководителю предстоит «обеспечить подготовку к зиме, заново выстроить работу по организации финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества; наконец-то выстроить качественную работу по своевременному бюджетированию общества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Лашкарев, Telegram Фото: Виктор Лашкарев, Telegram

Кроме того, перед господином Харыбиным стоит задача вывести компанию, которая занимается реализацией в республике национального проекта «Производительность труда», на первое место в рейтингах нацпроекта. Сейчас Удмуртия входит в топ-10.

Напомним, до настоящего времени компанию возглавлял Сергей Васильцов, в апреле 2022 года ставший президентом Торгово-промышленной палаты Удмуртии. Алексей Харыбин с июля 2021 года был директором АО «Ижевский полиграфкомбинат».

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