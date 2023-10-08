Росимущества передало мэрии Перми бывший свинокомплекс под новый приют для животных

Теруправление Росимущества по Пермскому краю передало в собственность администрации Перми имущественный комплекс в микрорайоне Верхнемостовая под новый приют для бездомных животных. Ранее стало известно, что третий приют для животных власти Перми откроют на месте бывшего свинокомплекса в Орджоникидзеском районе города. Как сообщают в теруправлении, переданный имущественный комплекс состоит из шести объектов недвижимости и земельного участка площадью 1,75 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

На территории бывшего свинокомплекса мэрия обустроит еще один муниципальный приют для животных за счет субсидий из бюджета Пермского края. «Размещение приюта на новых площадях позволит обеспечить прием большего числа животных, отлавливаемых на территории города», - говорят в теруправлении Росимущества.

В Перми работают два муниципальных приюта, каждый рассчитан примерно на 470 животных. О планах властей открыть в Перми третий приют стало известно минувшей весной. Размер субсидии из краевого бюджета на организацию приюта составит 86,8 млн руб., еще 877,3 тыс. руб. выделят из бюджета города. На новой площадке можно будет разместить до 1,5 тыс. животных.