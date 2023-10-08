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В Можге работник получил смертельную травму при погрузке древесины

37-летний водитель индивидуального предпринимателя в Можге скончался из-за травмы, полученной на производстве. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, произошло это 2 октября.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным следствия, мужчина занимался погрузкой древесины на грузовик «Камаз» при помощи гидравлического манипулятора. Во время работы сломался гидравлический цилиндр манипулятора, и работника ударило штоком в голову. Он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Идет расследование.

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