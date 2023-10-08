В Челябинске 41 дом остается без горячей воды после аварии на ТЭЦ-3

На Челябинской ТЭЦ-3 завершились ремонтные работы после аварии. Однако без тепла и горячего водоснабжения остается 41 жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

«По имеющейся в распоряжении администрации города информации по состоянию на 5:00 без тепла и горячего водоснабжения остается 41 жилой дом в южной зоне Металлургического района. По информации, полученной от ПАО „Форвард энерго“, работы на ЧТЭЦ-3 завершены», – говорится в сообщении. Сейчас теплоснабжающие организации проводят проверку теплотрасс.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария на Челябинской ТЭЦ-3, которая принадлежит «Форвард энерго», произошла в ночь с 5 на 6 октября. Из-за неисправности регулятора давления теплосети произошло отключение насосов на Северо-западной котельной. В результате часть жилфонда на северо-западе города, в Металлургическом и Тракторозаводском районах остались без тепла. Большинство объектов подключили к энергоресурсу к утру 6 октября. Но 237 жилых домов в Металлургическом районе и 21 в Тракторозаводском оставались без горячей воды почти двое суток.

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