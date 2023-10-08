В Омской области двухлетний ребенок погиб в колодце

В Исилькуле (Омская область) следственными органами возбуждено уголовное дело о гибели двухлетней девочки (ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

Предварительно установлено, что ребенок гулял с 6-летней сестрой и 4-летним братом. На одной из улиц девочка упала в заброшенный водопроводный колодец. Трехметровый колодец частично был наполнен водой. Упавший туда ребенок скончался.

Колодец, по предварительным данным, был построен 20 лет назад для частных нужд. Он был закрыт деревянными досками, на которых, по словам очевидцев, прыгала девочка, сообщает СУ СКР по региону.

Следователями допрашиваются свидетели, работники администрации и водоканала, затребована техническая документация, выясняется вопрос, на чьем балансе состоит колодец и кто должен был следить за его техническим состоянием и безопасностью для окружающих.

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Оксана Павлова