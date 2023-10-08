На организацию Всемирного фестиваля молодежи в Перми запланировано 42 млн рублей

Региональные власти планируют потратить на организацию Всемирного фестиваля молодежи в 2024 году 42 млн руб. Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета Пермского края на 2024-2026 годы.

Как указано в документе, в фестивале примут участие 20 тыс. «российских и иностранных лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта», а также подростки из различных детских организаций и объединений. Ожидается, что в первом чтении проект бюджета будет рассматриваться на октябрьском заседании заксобрания.