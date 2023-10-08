В Ачинске полиция задержала пассажирский автобус с нелегалами

Сотрудники ДПС в Ачинске задержали пассажирский автобус, перевозивший иностранных граждан, незаконно находившихся на территории Российской Федерации, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю. Автобус следовал по маршруту «Красноярск-Бишкек».

У пяти иностранцев закончился срок законного пребывания в России. Они были доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы о нарушении режима пребывания в РФ, а также об уклонении от прохождения иммиграционного контроля.

Всем задержанным был назначен штраф по 2 тыс. руб., также четверо их них должны самостоятельно покинуть территорию страны.

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Оксана Павлова