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Коммерсантъ FM
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В Псковской области около 250 специалистов восстанавливают электроснабжение

Сильный ветер привел к перебоям с энергоснабжением в Псковской области, сообщило региональное правительство в Telegram. Его восстанавливают 86 бригад, в которую входят 244 человека.

Больше всего отключений в Печорском, Псковском и Себежском районах. Псковским энергетикам помогают специалисты из Карелии. Ночью аварийные бригады подключали резервные источники электроснабжения. Проводятся переключения. 8 октября ожидается, что к работам подключатся пять бригад из Вологды.

В Псковской области продолжает действовать экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях. До конца суток 8 октября ожидаются порывы ветра до 22 м/с. Жителям рекомендовали убрать хозяйственные вещи со дворов и балконов, а также сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилью. Машину нужно поставить в гараж или припарковать ее вдали от деревьев.

Леонид Уварчев

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