Путин поздравил аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Кремль опубликовал видеопоздравление президента Владимира Путина с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Он спрогнозировал в 2023 году «хороший урожай» и пообещал аграриям меры поддержки. Господин Путин считает, что России еще нужно добиться «технологического суверенитета» в смежных отраслях, «которые завязаны на АПК».

Президент напомнил, что в 2022 году был собран рекордный за всю историю объем зерна — 158 млн тонн. «И в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы. Сегодня наши аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия»,— сказал глава государства. Он отметил, что продукция аграриев также входит в число ключевых статей российского экспорта, а по некоторым позициям, таким как пшеница и рыба, российские компании являются глобальными лидерами.

Господин Путин пообещал, что власти будут поддерживать стремления занятых в отрасли людей. По его словам, будет повышаться эффективность инструментов государственной поддержки, включая льготные кредиты и тарифы на перевозку продукции, субсидии и лизинг, программы мелиорации. «Обязательно будем решать вопросы, связанные с обеспечением предприятий, фермеров техникой, удобрениями и горюче-смазочными материалами»,— добавил он.

Президент отметил, что в России нужно обратить внимание на смежные отрасли экономики. Среди них — сельхозмашиностроение, выпуск оборудования для пищевой промышленности и другие. По его мнению, также важно задействовать возможности отраслевой науки, чтобы «исследования наших научных институтов в области селекции, семеноводства, биотехнологий были востребованы на производстве, внедрялись ускоренными темпами». Глава государства считает мощным фактором для развития агротуризма многообразие национальных кухонь и гастрономических традиций.