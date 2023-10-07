Глеб Никитин призвал нижегородских IT-специалистов вернуться из Израиля

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после начала палестино-израильского конфликта призвал нижегородских IT-специалистов, ранее уехавших в Израиль, вернуться домой. Об этом он сообщил в своем Telegtam-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам губернатора, после введения санкций в отношении некоторые нижегородские IT-специалисты приняли решение о переезде в другие страны, в том числе в Израиль. «Многие именно из-за экономического страха, давления компаний из недружественных стран, а не из-за политики. Кто-то уже успел вернуться домой. А те, кто не успел - может пора? Мы готовы содействовать возвращению квалифицированных кадров из сферы IT и науки. Тех, кто готов работать на благо Родины, на благо Нижегородской области»,— сообщил глава региона. Он уверен, что в России много проектов, где вернувшиеся специалисты смогут проявить себя.

Как писал «Ъ», утром, 7 октября, бойцы палестинского исламского движения «Хамас» начали ракетный обстрел территории Израиля — сообщалось о 5 тыс. выпущенных ракетах. Боевики «Хамаса» зашли в населенные пункты Израиля, где захватили заложников. Своей целью группировка называет создание палестинского государства. Действия «Хамаса» поддержали Иран и Сирия.

Андрей Репин