Роман Подругин победил Константина Симонова в главном бое турнира RCC Intro 29

В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 29. Он состоял из 10 боев по MMA (Mixed Martial Arts — смешанные боевые искусства). Поединки проходили по правилам смешанных единоборств и состояли из трех раундов по пять минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 29 Фото: Александр Стародумов Победу в главном бое вечера одержал Роман Подругин (Новокузнецск) над Константином Симоновым (Екатеринбург) Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 29 Фото: Александр Стародумов Следующая фотография 1 / 3 В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 29 Фото: Александр Стародумов Победу в главном бое вечера одержал Роман Подругин (Новокузнецск) над Константином Симоновым (Екатеринбург) Фото: Александр Стародумов В Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК прошел турнир RCC Intro 29 Фото: Александр Стародумов

Победу в главном бое вечера забрал Роман Подругин (Новокузнецск) у Константина Симонова (Екатеринбург) удушающим приемом в последнем раунде. Противостояние прошло в полулегком весе.

«Сегодня я на удивление вообще не переживал. И старался получить бонус за удушение, что у меня получилось, ведь подвернулась возможность, которую я не упустил. Также хочу посвятить победу своей жене»,— сказал после боя победитель, получивший бонус в 50 тыс. руб. — в честь пятилетия боя Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора

«Очень тяжело, толком ничего не помню. Лишь слова команды скидывать соперника со спины. Правда, это и привело к удушающему. Так что к тренеру за такие подсказки есть вопросы»,— прокомментировал бой Константин Симонов.

Другие поединки турнира завершились так:

Ян Сасковец (Минск) победил Никиту Петропавловского (Екатеринбург) единогласным решением судей. Категория: легчайший вес.

Константин Подойницын (Улан-Удэ) выиграл Магомеда Магомедова (Москва) единогласным решением судей. Категория: полулегкий вес.

Мухаммед-Афанди Асипов (Махачкала) одолел в дебюте Сергея Курбатова (Челябинск) болевым нокаутом. Категория: средний вес.

Куаныш Александров (Талица) выиграл Магомедрасула Сайбунова (Махачкала) из-за дисквалификации соперника, который ударил высоко коленом падающего победителя. Категория: легчайший вес.

Дмитрий Никульников (Екатеринбург) победил Григория Беляева (Москва) единогласным решением судей. Категория: полулегкий вес.

Максим Лылов (Екатеринбург) одолел Александра Чамаева (Уссурийск) удушающим приемом за минуту до конца поединка. Категория: средний вес.

Андрей Пуляев (Новосибирск) выиграл Никиту Кондратова (Екатеринбург) болевым приемом на старте третьего раунда. Категория: средний вес.

Самуил Шелест (Екатеринбург) выиграл Альхампачу Вагабова (Бишкек) единогласным решением судей, нанеся сопернику первое поражение в MMA. Категория: средний вес.

Иван Бондарчук (Екатеринбург) победил в со-главном бое Луиса Галарзу (Санта-Крус-де-ла-Сьерра) техническим нокаутом в первом раунде. Категория: полулегкий вес.

Александр Стародумов

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