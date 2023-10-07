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Опубликовано фото убийцы пермского бизнесмена

Следком края опубликовал фото предполагаемого преступника, 5 октября застрелившего у своего бара бизнесмена Александра Лукова. Судя по всему, киллер попал на камеры наружного наблюдения. Лицо он закрыл маской.

Фото: Следком по Пермскому краю

Фото: Следком по Пермскому краю

Согласно ориентировке, рост преступника 170-173 см., среднего телосложения, он был одет в куртку серого цвета с капюшоном, бейсболку бежевого цвета, джинсы синего цвета, перчатки серого цвета, кроссовки черного цвета. При себе имел сумку черно-синего цвета.

Напомним, бизнесмен был убит возле своего бара на ул. Первомайская, когда вечером приехал к нему и едва успел выйти из авто. Злоумышленник несколько раз выстрелил в него из пистолета, смертельно ранив бизнесмена. Преступнику удалось скрыться.

Согласно открытым данным, господин Луков выступал учредителем двух юридических лиц – ООО «Лодочка» (зарегистрировано по адресу: ул. Первомайская, 14, занимается розничной торговлей продуктами питания) и ООО "Аспект-Профит" (занимается добычей нефти и нефтяного (попутного) газа). Бар, возле которого совершено преступление, расположен на железнодорожной станции «Молодежная» (Орджоникидзевский район).

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