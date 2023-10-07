«Трактор» победил «Авангард» в Омске

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в гостевом матче омский «Авангард». Матч закончился со счетом 4:1, сообщает пресс-служба челябинской команды.

После увольнения главного тренера «Трактора» Анвара Гитиятулина тренерский штаб под руководством Алексея Заварухина произвел несколько изменений в звеньях. Так, в первую тройку вернулся Никита Сошников, Сергей Калинин — в третью. Александра Шепелева заменил Мэдисон Бауи. Никита Тертышный занял место на фланге атаки в звене Владимира Ткачева.

Счет в матче с «Авангардом» открыл Чарльз Робинсон в конце первого периода. Вторая треть игры началась с двух быстрых шайб «Трактора», которые забросили Максим Шабанов и Сергей Калинин. Вскоре хозяева площадки отыграли один гол. Отличился Михаил Гуляев. На последних минутах встречи главный тренер «Авангарда» заменил голкипера на шестого полевого игрока. После чего Егор Попов поразил пустые ворота.

После 16 игр ХК «Трактор» занимает пятое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Сейчас у челябинской команды 18 очков.

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