Национализированную квартиру четы Зеленских в Ялте продают за 24,6 млн рублей

Квартиру украинского президента Владимира Зеленского и его жены Елены выставили на торги за 24,6 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на данные системы ГИС «Торги». Недвижимость находится в поселке Ливадия на улице Батурина (Ялта). Площадь квартиры составляет 119,5 кв. м.

Организатор торгов – Распорядительная дирекция имущества Республики Крым. Шаг аукциона определили в 1,23 млн руб. Заявки принимают до 26 октября, торги состоятся 30 октября.

Ранее рыночную стоимость квартиры Зеленских оценивали в 23,9 млн руб. Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявлял, что после ее продажи, власти обсудят с новым собственником вопрос создания в ней музея по истории нацизма.

Наталья Решетняк

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