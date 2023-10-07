«Амкар» проиграл «Форте» в Таганроге

В очередном матче чемпионата среди команд группы «Серебро» во Второй Лиге «Амкар» уступил в гостях таганрогскому «Форте». Итог встречи - счет 3-1. Единственный гол в составе гостей забил на 66-ой минуте Александр Подбельцев.

После матча главный тренер ФК «Амкар» извинился за игру команды перед пермскими болельщиками и отметил, что в этом поединке не получилось ничего из того, к чему готовили футболистов.

Следующая игра для пермского футбольного клуба состоится 14 октября, в субботу. В Пермь приедет курский «Авангард».