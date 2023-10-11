Мэрия объявила почти миллиардный тендер на строительство суда в Академическом

Администрация Екатеринбурга объявила тендер на поиск подрядчика, который займется строительством здания суда в Академическом районе в границах проспекта Академика Сахарова — улицы Вильгельма де Геннина — реки Патрушихи. Как следует из данных, опубликованных на сайте «Госзакупки», работы обойдутся в 945,7 млн руб.

Как указано в документах, здание будет состоять из двух блоков. Подрядчик должен будет разработать проектную документацию, выполнить инженерные изыскания и построить объект. Площадь земельного участка, где планируется строительство составляет 15,5 тыс. кв. м. Количество судебных составов районных судей – 20.

Заявки от подрядчиков будут принимать до 19 октября. Завершить строительные работы планируют в начале 2025 года.

Строительство Академического началось в 2006 году. Распоряжение о создании административного Академического района премьер-министр России Михаил Мишустин подписал в ноябре 2020 года. Все нормативно-правовые акты о создании восьмого района Екатеринбурга вступили в силу с 1 октября 2021 года. В его состав вошли микрорайоны Академический, Широкая Речка, Краснолесье и УНЦ. В результате уменьшились площади Ленинского (с 3,7 га до 2,2 га) и Верх-Исетского (с 25,1 га до 21,9 га) районов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте