Сочинский клуб проиграл дома «Зениту» со счетом 0:2

Футбольный клуб «Сочи» проиграл «Зениту» со счетом 0:2 в матче 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги.

В начале первого тайма бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо точно реализовал пенальти, открыв счет. На 30-й минуте встречи нападающий Матео Кассьерра удвоил преимущество петербуржцев.

По итогам матча «Зенит» поднялся на третье место турнирной таблицы РПЛ с 20-ю очками. Сочинцы с шестью баллами оказались на 16-м месте.

Наталья Решетняк

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