В Челябинске арестовали 34 автомобиля в ходе рейда приставов и ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска и судебные приставы арестовали 34 автомобиля во время совместного рейда. Пять машин изъяты и помещены на специализированную штрафстоянку, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД.

Рейд прошел 6 октября. Сотрудники службы судебных приставов и Госавтоинспекции по информационным базам проверяли водителей на наличие возбужденных в отношении них исполнительных производств, а также штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Всего проверили 58 транспортных средств. Водителям вручено 14 требований, на месте они оплатили 970 тыс. руб. по задолженностям.

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