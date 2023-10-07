Брат депутата екатеринбургской гордумы приобрел долю в рынке на ВИЗе

Брат депутата гордумы Екатеринбурга Михаила Вечкензина Виктор Вечкензин приобрел мини-рынок на улице Заводской на ВИЗе, сообщил портал Е1. По данным изданием, обслуживанием рынка занималась компания «Герат-А», которое получило право на торговлю в этом месте от мэрии. Ее учредителем являлся Олег Майбуров. В мае этого года доли по 0,96% приобрели Вячеслав Богданов и Виктор Вечкензин, а позже господин Майбуров вышел из числа собственников. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, компания была зарегистрирована в 1995 году.

По словам господина Майбурова, администрация сменила статус мини-рынка на «торговую галерею» и в связи с этим, над торговыми рядами следовало поставить крышу. В этом году, по словам предпринимателя, мэрия исключила торговую галерею из схемы размещения нестационарных объектов. Предприниматель решил продать площадку. «Если бы он был в схеме, то стоил бы, наверное, миллионов десять. А продал я его за полтора миллиона, часть выручки отдал партнеру»,— рассказал Олег Майбуров городскому порталу.

В мэрии подтвердили, что мини-рынок исключен из схемы размещения нестационарных торговых объектов.

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