В 2023 году на развитие туризма в Краснодарском крае направлено 630 млн рублей

Расходы федерального бюджета на развитие туротрасли Кубани в 2023 году составили 630 млн руб. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко входе рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: government.ru Фото: government.ru

«Краснодарский край обладает высоким туристическим потенциалом и активно пользуется инструментами нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства”. В рамках него в 2023 году из федерального бюджета выделено 630 млн руб. Вклад отрасли туризма в ВРП региона в этом году должен достичь 6,3%», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что по поручению президента правительством предусмотрены дополнительные средства на создание модульных гостиниц в регионе: 97,9 млн руб. – в 2023 году и 30,2 млн руб. – в 2024 году.

В настоящий момент власти Краснодарского края совместно с корпорацией «Туризм.РФ» реализуют четыре комплексных инвестпроекта: всесезонный семейный курорт «Новая Анапа» (якорный проект), курорт «Абрау-Дюрсо», «Турьев Хутор» и курортно-оздоровительный комплекс «Высокий мыс».

В результате турпоток на Кубань увеличится примерно на 5 млн человек в год.

Наталья Решетняк

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