В 2023 году Кубань получила 98 млн рублей на строительство модульных гостиниц

В 2023 году правительство выделило Краснодарскому краю 98 млн руб. на возведение модульных гостиниц, еще 30 млн руб. на эти цели регион получит в 2024 году. Цифры во время рабочего визита на Кубань озвучили вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Что касается строительства модульных гостиниц, правительство по поручению президента выделило дополнительные средства на эти цели. В текущем году Краснодарскому краю предусмотрено около 98 млн руб. и в 2024 году порядка 30 млн руб. Призываю край активно пользоваться инструментами нацпроекта», – отметил господин Чернышенко.

С начала 2023 года регион посетили 16 млн туристов, 10 млн из которых – в летний период. Гостей принимали почти 11 тыс. объектов общей емкостью более 625 тыс. мест.

Наталья Решетняк

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